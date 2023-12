MIAMI (ITALPRESS) – “Trattandosi del nostro mercato di punta, credo sia giusto presentare questa Revuelto “Opera Unica” negli Stati Uniti in occasione di Art Basel Miami Beach”. Lo afferma Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, in merito alla presentazione della one-off Revuelto “Opera Unica”, svelata in occasione di Art Basel Miami Beach 2023. “Il 2023 è stato un anno record, anche negli Usa, anche nel 2024 pensiamo che continueremo a crescere”, aggiunge.

