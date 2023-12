MILANO (ITALPRESS) – Tantissimi personaggi illustri rappresentanti delle istituzioni sono giunti a Milano per assistere alla prima del Teatro alla Scala, che quest’anno apre la stagione

lirica con il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi. Tra le celebrità presenti il regista Pedro Almodovar assieme all’attore Louis Garrel, l’etoile Roberto Bolle e l’artista americana Patti Smith. In rappresentanza dell’istituzioni locali il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e il governatore lombardo Attilio Fontana. Delle istituzioni

governative sono presenti il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell’università Anna Maria

Bernini e il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Come rappresentanti del mondo dell’imprenditoria il presidente di Mediaset Fedele

Confalonieri, il presidente di intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, la presidente del Gruppo Bracco Diana Bracco, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, Matteo Colaninno, presidente del Gruppo Piaggio. Accolta al suo arrivo dal sindaco di Milano e dal prefetto la senatrice a vita Liliana Segre.

