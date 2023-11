Marito e moglie trovati morti a Corbetta

I cadaveri di due coniugi, italiani, di 54 e 47 anni, sono stati trovati in un appartamento di via Piave, a Corbetta, nel Milanese. Sono intervenuti i carabinieri di Abbiategrasso (Milano), avvertiti dal 118. I corpi senza vita sono stati ritrovati dal figlio 24enne della coppia, in camera da letto. Sia l’uomo che la donna, secondo i primi rilievi, presentano ferite d’arma da taglio. Nell’appartamento è al lavoro anche la scientifica dell’Arma. L’ipotesi prevalente è quella dell’omicidio-suicidio. Sempre secondo le prime ricostruzioni, è probabile che sia stata la donna (una 47enne di origini liguri) a sferrare diverse coltellate al marito, sorpreso nel sonno. Poi, con la stessa arma, ritrovata vicino al suo corpo, la donna si sarebbe suicidata. Pare che soffrisse di problemi psichiatrici e che avesse già tentato di togliersi la vita in passato.