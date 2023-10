5 bar italiani tra i 50 migliori al mondo, uno è a Milano

Nell’edizione 2023 del “World’s 50 Best Bars“, ovvero i 50 migliori bar del mondo, si classifica in prima posizione il Sips di Barcellona, fondato dall’italiano Simone Caporale insieme a Marc Alvarez. Seguono il Chicken Please di New York e Handshake Speakeasy di Città del Messico, rispettivamente in seconda e terza posizione. Sono però ben 5 i bar italiani in classifica. Tra questi il secret bar 1930 di Milano (sceso dal 35esimo posto al 42esimo), il Drink Kong di Roma (21esimo), L’Antiquario di Napoli (44esimo posto), Locale Firenze (46esimo) e i Freni e Frizioni di Roma. Purtroppo il bar Camparino in Galleria a Milano è in discesa, toccando la 85esima posizione.

“Quando abbiamo lanciato World’s 50 Best Bars la nostra intenzione era quella di mettere in luce le destinazioni imperdibili per gli amanti dei cocktails” ha dichiarato William Drew, nuovo direttore.