Deraglia treno a Milano Cadorna

Un treno è deragliato nella stazione di Cadorna, a Milano nel pomeriggio. Il fatto è avvenuto al binario 7 poco prima delle 13.45. Per ora le informazioni sono poche e frammentarie. Sembrerebbe che un convoglio di Trenord, senza passeggieri a bordo, in fase di manovra dalla zona deposito verso il binario 7 per prendere servizio, sia uscito dai binari. Al momento non si registrano né feriti né vittime, indaga la Polfer.

Di seguito una nota dei Vigili del Fuoco.

“A fronte delle numerose richieste giunte in sala operativa, ribadiamo che quanto accaduto presso la stazione Trenord di Cadorna riguarda uno scarrellamento dal binario di un convoglio utilizzato durante una manovra tecnica. Non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco, comunque, non sono intervenuti né tantomeno sono stati chiamati per eventuali sopralluoghi.“