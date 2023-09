Arrestato un 28enne per l’aggressione a Milano di questa notte

Un tunisino di 28 anni è stato arrestato perché sarebbe il responsabile del pestaggio avvenuto questa notte in viale Gorizia a Milano, dove un giovane italiano di 23 anni è stato trovato incosciente per strada. Il 28enne avrebbe detto agli investigatori di aver visto il giovane italiano importunare una donna e, per questo, si sarebbe scagliato contro di lui, lasciandolo a terra senza sensi. Dai primi accertamenti non risulta alcun riscontro della versione del 28enne tunisino. Gli agenti intervenuti dopo dopo la segnalazione di un passante hanno praticato un massaggio cardiaco al giovane di 23 anni prima che fosse portato dai sanitari in codice rosso al Policlinico, dove si trova in coma farmacologico.