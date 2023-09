Atm: “Ripristinate tutte le linee danneggiate dal maltempo”

Con il ritorno al regolare percorso dei tram 5, 12, 19 e 33, tutte le linee di Milano sono tornate alla normalità. E’ quanto comunica Atm, l’azienda municipale dei trasporti milanesi, spiegando che “con oggi torna pienamente operativo il servizio anche sulle linee sospese a seguito dei gravi danni subiti, nel rispetto dei tempi programmati” dopo il nubifragio che si è abbattuto su Milano lo scorso 25 luglio.

Atm spiega che le diverse squadre di intervento “composte da oltre 100 tra tecnici della manutenzione, operatori del servizio di superficie e operai” hanno lavorato “senza sosta in queste settimane, rinunciando anche in alcuni casi alle ferie estive, per restituire alla città e ai clienti il servizio di trasporto pubblico”.