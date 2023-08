Spaccia nella sua casa di Milano, arrestato 41enne

Ieri a Milano la Polizia di stato ha arrestato un cittadino italiano di 41 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina ha individuato un’abitazione come probabile luogo in cui si spacciava droga. I poliziotti, individuato l’appartamento in via Fontanelli, hanno svolto un servizio di osservazione quando, poco dopo le 14.30 sono entrati nella casa dell’uomo, già arrestato per spaccio nel passato, per la perquisizione domiciliare: all’interno di un mobile hanno rinvenuto un panetto di hashish e una busta con grammi 18 di marijuana nonché un barattolo di latta contenente 1.600 euro e una busta con 6.400 euro; in un mobile nel corridoio, invece, in una busta per la spesa, vi erano altri 3 panetti di hashish di forma cilindrica sigillati, nr. 8 panetti di hashish di forma rettangolare sigillati nonché una busta “sottovuoto” chiusa ermeticamente con oltre mezzo chilo di marijuana. I 1.148 grammi di hashish e 571 di marijuana, con i 6mila euro, sono stati posti sotto sequestro e il 41enne è stato arrestato.