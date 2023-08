Perde tutto alle slot e sfascia il locale, arrestata 28enne

Ieri pomeriggio, intorno alle 14.20, una marocchina di 28 anni, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, ha devastato una sala gioco in via delle Forze Armate, dopo aver perso ripetutamente alle slot machine. Una volta finito il contante a sua disposizione, la donna ha chiesto a chi era presente nel locale un prestito, ottenendo 20 euro che ha immediatamente perso. Quando si è vista negare un secondo prestito ha dato in escandescenze, insultando il personale, danneggiando pesantemente il locale, compresi i bagni, armata di cocci di bottiglia. Con un coltello ha minacciato una dipendente cinese di 47 anni, tentando di estorcerle 150 euro. La 28enne è stata arrestata per tentata rapina aggravata e per resistenza a pubblico ufficiale dato che ha aggredito verbalmente anche i poliziotti che sono intervenuti.