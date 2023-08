Ritrovato il corpo dell’11enne scomparsa ieri nel lago a Mandello (LC)

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo della bambina di 11 anni scomparsa ieri nella acque di Mandello del Lario (LC). La piccola, assieme alla sorella e a due amiche era in acqua nella vicino alla foce del torrente Meria, una zona con presenza di fosse e correnti d’acqua. Le giovani si sono trovate in difficoltà e per aiutarle sono intervenuti anche alcuni bagnanti. Tre ragazzine sono state portate in salvo mentre l’11enne è scomparsa sott’acqua. In azione oltre ai Vigili del Fuoco di Lecco anche moltissimi volontari, oltre ai sommozzatori di Milano, Genova e Torino che hanno usato anche un drone di profondità teleguidato per le ricerche.