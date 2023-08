Picchia la compagna e poi beve del detersivo

Ha picchiato a pugni, calci e schiaffi la sua compagna. E’ accaduto a Landriano, un comune del Pavese. La donna, 32 anni, è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata giudicata guaribile in 45 giorni. L’uomo, 35 anni, subito dopo l’aggressione, ha bevuto del detersivo, probabilmente per cercare di togliersi la vita. E’ stato ricoverato anche lui in ospedale e le sue condizioni non sono gravi. Il 35enne è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di atti persecutori e lesioni gravi