“In questo momento stiamo lavorando con il primo obiettivo che è ripristinare bene la mobilità della città, sia per quanto riguarda il trasporto pubblico che la mobilità privata. Contiamo che la messa in sicurezza delle strade possa essere una cosa che per i primi giorni di settimana prossima dovremmo avere”. Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, in in punto stampa nell’area di raccolta legna di via Novara 452, in merito ai danni del maltempo. “Il lavoro è un po’ più complesso per filovie e tram, che hanno la linea aerea – ha continuato l’assessore – In molti casi gli alberi, cadendo, hanno tranciato o piegato i cavi o i pali reggifilo. Quindi bisogna disalimentare, togliere tutti i cavi, togliere i pali danneggiati e ripristinare la linea integrale. Anche qui lo scenario di ripristino della normale circolazione è per settimana prossima, con qualche punto che potrebbe arrivare nel mese. Sulla filoviaria abbiamo qualche chance in più perché hanno anche il motore ausiliario. Ad esempio per la 90 e 91, dopo le ultime due notti, il grosso del lavoro è stato fatto. Abbiamo ancora il nodo dove c’è il ponteggio caduto, in zona Ripamonti, e lì stiamo lavorando con la proprietà privata interessata al ponteggio