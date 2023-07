Oltre 100 chiamate al centralino dei vvf per l’ennesima ondata di maltempo soprattutto nella zona nord ovest della città Metropolitana di Milano. Gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese. I sommozzatori di Milano hanno soccorso un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all’interno del suo garage allagato. La pioggia battente ha colpito anche la Brianza, in particolare Desio e Monza. Criticità sono state segnalate a Lissone, Lesmo, Arcore e Vimercate.

A Lissone in via Braille, una donna marocchina di 59 anni è deceduta schiacciata da un albero sdradicato dal forte vento. Il tragico incidente è avvenuto sulla pubblica via mentre la donna si stava recando a piedi a lavoro.

La sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta arancione rischio temporali e un’allerta gialla rischio idrogeologico. Previsto per la seconda parte della giornata di oggi 24/07 un aumento dell’instabilità su tutta la Regione, in particolare tra il tardo pomeriggio e la notte, quando rovesci di pioggia e temporali potranno interessare Alpi, Prealpi ed alta pianura. Le cumulate di pioggia maggiori saranno più probabili sui settori prealpini. I fenomeni temporaleschi su Alpi e Prealpi potranno risultare estesi e di forte intensità, con associati intense raffiche di vento di tipo lineare (downburst) e grandine con chicchi di medie-grandi dimensioni. In pianura i fenomeni saranno più localizzati, ma potranno risultare di forte intensità, con forti raffiche in prossimità dei fenomeni più intensi.

Nella prima parte della giornata di domani 25/07 è previsto il transito della parte più attiva della perturbazione con precipitazioni diffuse su tutta la Regione, a prevalente carattere temporalesco. I temporali evolveranno progressivamente da Ovest verso Est e la probabilità di fenomeni di forte intensità risulterà massima fino al mattino. Tra il pomeriggio e la serata atteso generale miglioramento ad iniziare dai settori alpini e successivamente sulla pianura partendo da Ovest.

Servizio Atm rallentato o modificato su diverse linee a causa del maltempo. Rami e in alcuni casi alberi caduti in diverse zone della città, come si legge sul sito sull’app Atm, hanno danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi e ha imposto la chiusura di strade. I disagi riguardano al momento le linee Tram 1 e 12. Sostituiti da bus tra Espinasse/Palizzi e Roserio. Tram 14: sostituito da bus tra Cantore e Lorenteggio. Bus 42: non fa servizio tra Suzzani-Ponale e quartiere Bicocca. Bus 68: verso Bonola devia da piazza Stuparich a Lampugnano. Bus 729: nelle due direzioni devia tra via Marconi-Togliatti e via Marconi-Tiziano. Maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe del solito anche alle fermate delle linee 2, 4, 7, 31, 35, 40, 41 e 82.

Alcune immagini di Monza, Desio, Legnano e Seregno.

Desio come Seregno

Vimercate (Mb)

Desio (Mb)

Desio (Mb)