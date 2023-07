Bruce Springsteen a Monza il 25 luglio: anche 10 treni straordinari per il deflusso

È completo il piano della mobilità predisposto per il Concerto di Bruce Springsteen and The E Street Band che si terrà il prossimo 25 luglio all’Autodromo di Monza, nell’area del prato della Gerascia. Il documento, predisposto da Monza Mobilità in collaborazione con il Comune, Trenord e l’organizzatore Barley Arts, prepara la città alla gestione dei 70.000 spettatori che si recheranno al concerto ed è condiviso con tutti i soggetti coinvolti nella macchina organizzativa del grande evento.

I treni. Per raggiungere la città di Monza da Milano è possibile viaggiare su uno dei numerosi treni del servizio ferroviario regionale; gli orari delle corse sono consultabili sul sito Trenord.it. Per consentire il deflusso del pubblico al termine del concerto sono stati istituiti 10 treni straordinari in partenza dalla stazione di Monza FS con capolinea a Milano Porta Garibaldi e fermate intermedie a Sesto San Giovanni e Milano Greco Pirelli. Sarà possibile viaggiare a bordo di una delle 10 corse straordinarie acquistando sul sito trenord.it il biglietto dedicato al Concerto. Il ticket comprende al costo di 10 euro il viaggio da Milano a Monza FS su un treno da orario; gli spostamenti fra la stazione e il Parco di Monza sulla navetta nera e il ritorno a Milano su uno dei treni straordinari.

Info e orari . Gli orari delle corse – ordinarie e straordinarie – e tutte le informazioni utili sul viaggio in treno sono su www.trenord.it. Informazioni sul servizio di navetta nera che collega la stazione di Monza FS al Parco di Monza sono sul sito www.monzamobilita.it. L’ultima navetta partirà dal Parco di Monza verso la stazione di Monza FS alle ore 2; l’ultimo treno straordinario partirà dalla stazione di Monza FS verso Milano alle ore 3. A bordo dei treni straordinari non sarà possibile trasportare monopattini e biciclette.

11 parcheggi speciali e navette per chi arriva in auto : Sono circa 10000 i parcheggi disponibili per chi raggiungerà Monza in auto. 300 i posti nel parcheggio ‘platino’ istituito in Via Grandi a Vedano, 3000 nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 35 posti per i camper; 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 2200 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 850 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 1350 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi, oltre 500 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto). È garantito il servizio navetta per collegare i parcheggi blu al Parco di Monza. Sul portale di Monza Mobilità www.monzamobilita.it è possibile l’acquisto del ticket per i parcheggi, come anche dei biglietti per viaggiare sulle navette (escluso il biglietto treno+navetta nera).

Informazioni sull’evento sono disponibili sull’app Barley Arts X Bruce e su www.barleyarts.com.