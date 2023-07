“Sfruttamento e paghe da fame”. Agitazioni a Mondo Convenienza

Volantinaggi dei lavoratori all’esterno dei punti vendita di Mondo Convenienza a Lissone (MB) e San Giuliano Milanese (MI) in solidarietà con i colleghi in sciopero di Firenze, Bologna e Roma. La protesta dei montatori e degli autisti del magazzino di Campi Bisenzio (Firenze) è iniziata il 30 maggio scorso, informa il sindacato Si Cobas, contro quelle che vengono definite paghe da fame, in appalti con contratti ‘multiservizi’ delle pulizie invece che del settore logistica con turni “dalle 10 alle 14 ore al giorno per 6 giorni alla settimana e straordinari non pagati”.

Ai clienti vengono consegnati volantini con spiegate le ragioni della mobilitazione e l’invito a “boicottare” Mondo Convenienza.