In zona stazione Centrale +5,1% di reati in un anno

Aumentano i reati nella zona attorno alla stazione Centrale di Milano rispetto al 2022 ma il trend è in calo rispetto al 2019, l’anno del pre Covid. Da gennaio a maggio di quest’anno il trend rispetto al 2019 è in calo del 27,2% ma rispetto allo scorso anno è in aumento del 5,1%. Nel 2022 infatti ci sono stati complessivamente 1.166 reati e nel 2019 1.683. A fornire i dati sulla sicurezza attorno all’area della stazione, facendo un primo bilancio delle operazioni straordinarie messe in campo con la regia del ministero dell’Interno, sono stati il prefetto di Milano, Renato Saccone e il sindaco Giuseppe Sala nel corso di una conferenza stampa. “È un bilancio sicuramente positivo ma è un percorso che ancora avrà una lunga durata”, ha osservato il prefetto. In tutto sono state, sempre da gennaio a giugno, 65.372 le persone controllate, di cui 28.084 stranieri, 72 persone sono state arrestate, 915 denunciate. I veicoli controllati sono stato 6.973 e 777 le violazioni al codice della strada. Il personale impiegato è in totale di 9.391 persone, di cui 8.559 forze di polizia e 732 di polizia locale. I furti da gennaio a maggio di quest’anno sono calati del 41,5% rispetto al 2019 e quest’anno sono stati 518, lo scorso anno 404, nel 2019 erano 885. I furti con destrezza sono calati del 50,7% rispetto al 2019 (sono stati 251 quest’anno, 243 lo scorso anno e 508 nel 2019). Le rapine sono aumentate rispetto al 2019 e sono rimaste quasi invariate rispetto allo scorso anno: da gennaio a maggio del 2023 sono state 53, lo scorso anno erano 52. Nel 2019 sono state 14. Le rapine su pubblica via sono state 47 nel 2023, lo scorso anno 43, nel 2019 erano 21. Le violenze sessuali e le lesioni nel 2023 sono state 2, lo scorso anno 4 e nel 2019 una. Le lesioni dolose sono state 7, lo scorso anno 9 e nel 2019 erano 17.