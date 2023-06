Sciopero mezzi, metropolitane in funzione

Tutte le linee metropolitane sono aperte (tranne M4, chiusa per gli ultimi collaudi sulla nuova tratta) oggi nel giorno dello sciopero dei dipendenti Atm proclamato da Al Cobas e Faisal-Cisal. Tram, bus e filobus sono in servizio con possibili maggiori attese alle fermate. Lo comunica Atm. Pochi disagi, dunque, al momento per lo sciopero previsto dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. L’agitazione è stata proclamata tra le altre cose “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto Milano Next, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità”