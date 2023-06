Monza Comics: L’evento che unisce realtà e fantasia!

Monza Comics è alla sua 1a edizione e si terrà il 17 e 18 giugno presso Villa Tittoni. Inoltre, saranno disponibili i laboratori di Harryland per i bambini dai 6 ai 12 anni compiuti, al costo di 20€ in prevendita (comprensivi dell’ingresso al Monza Comics) e 25€ in loco. Monza Comics ti invita a esplorare mondi fantastici, incontrare i tuoi eroi preferiti e condividere idee con altri appassionati come te. Siamo lieti di offrire qualcosa di molto speciale per i fan di Star Wars, Il Trono di Spade e Harry Potter. Sarà possibile vivere l’emozionante avventura della galassia di Star Wars, svelare i misteri nascosti nella sala gotica di Villa Tittoni, trasformata nel mondo del Trono di Spade, e percorrere la via della magia nel meraviglioso mondo di Harry Potter con Harryland. Monza Comics accoglierà ospiti d’eccezione, tra cui i Gem Boy, che si esibiranno sabato 17 giugno alle ore 21:30. Direttamente dalla fervida Bologna, questi maestri del rock demenziale promettono un concerto esplosivo. Conosciuti per le loro audaci parodie di hit famose, i Gem Boy riscrivono i testi affrontando senza paura temi piccanti e le incongruenze dei cartoni animati. Inoltre, avremo il piacere di ospitare Angelo Maggi, attore e doppiatore, voce italiana di Iron Man. Maggi è un pilastro del mondo del doppiaggio italiano, avendo prestato la sua voce a una vasta gamma di personaggi iconici, da Tony Stark a Winchester dei Simpson. La sua voce è diventata indimenticabile nel cuore dei fan italiani. Angelo Maggi è un nome da ricordare quando si parla di doppiaggio di alta qualità. E per gli amanti dell’Indagatore dell’Incubo, non mancate l’imperdibile rassegna I Maestri dell’Incubo. Un viaggio tra passato, presente e futuro nel mondo di Dylan Dog, con la partecipazione di tre disegnatori dello staff dell’Inquilino di Craven Road 7: Corrado Roi, Fernando Caretta e Francesco Dossena. Questi talentuosi illustratori porteranno i loro capolavori sul palco di Monza Comics, accompagnati da Gianluca Curioni, uno dei più grandi collezionisti italiani di Dylan Dog. Non perdere l’opportunità di scoprire i segreti dietro i disegni dell’Indagatore dell’Incubo!