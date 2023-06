Il Festival di Villa Arconati torna con la sua 35esima edizione

Al via dal 28 giugno la trentacinquesima edizione del Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, nel Milanese, che tornerà “a proporre una programmazione – spiegano gli organizzatori – che evidenzia il suo ritrovato profilo, il suo passo di crescita e di consolidamento e un ritrovato ruolo territoriale di cerniera tra centro e periferia ovvero tra Milano e l’area metropolitana“. Si comincia con Andrea Pennacchi, in scena con “Poiana e i suoi fratelli“. Il 2 luglio Fabrizio Grecchi, con il suo “Beatles Piano solo” con un concerto all’alba mentre il 4 luglio è in scena Raphael Gualazzi con il suo ultimo lavoro discografico “Bar del sole“. Mercoledì 5 luglio arriva invece l’australiana Natalie Imbruglia. Lunedì 10 luglio tocca a Elio in “Ci vuole Orecchio“, Elio canterà e reciterà Jannacci. Suzanne Vega sarà invece ospite del Festival Mercoledì 12 luglio. Musicalmente partita dalla scena folk del Greenwich Village negli anni ottanta, estese successivamente il suo sguardo musicale a temi di più ampio respiro. Si esibirà con Gerry Leonard, con cui ripercorrerà la sua carriera fatta anche di grandi successi come “Luka” e “Tom’s diner”. La chiusura della trentacinquesima edizione del Festival è affidata ai Too Many Zooz, che suoneranno giovedì 13 luglio, chiudendo la manifestazione. Amati da Beyoncè, sono in tre e suonano la “Brass House”, ovvero jazz, afro, funk, latino e house con sax, tromba, batteria con un repertorio fatto di grandi classici internazionali.