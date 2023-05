Vigevano: minaccia i medici e ferisce un’infermiera, arrestato

Ha spinto con violenza un’infermiera, di 57 anni, che era intervenuta in difesa dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano (Pavia) che l’uomo, 44 anni, di Torre Beretti e Castellaro (Pavia), aveva prima minacciato e poi tentato di aggredire. La donna, caduta a terra, ha subìto lesioni giudicate guaribili in 41 giorni. Il 44enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni personali. L’uomo, secondo quanto è stato accertato, aveva accompagnato in ospedale la sua compagna, di 54 anni, che lamentava dolori a una spalla. Contrariato per la lunga attesa in sala d’aspetto, prima se l’è presa con i medici e poi ha spinto a terra l’infermiera, procurandole ferite serie. Si è trattato dell’ennesimo episodio di violenze ai danni del personale sanitario in provincia di Pavia. In conseguenza del ripetersi di minacce e aggressioni, l’Asst di Pavia ha disposto che dal prossimo 1 giugno, dalle 20 alle 8 del giorno successivo, si terranno turni di vigilanza notturna armata con la presenza di guardie giurate.