La linea di Iliad ha avuto un guasto e i tecnici, secondo quanto si apprende, sono al lavoro per risolvere il problema. I disservizi sono emersi nel pomeriggio con un picco di segnalazioni nell’ultima ora registrato dal sito Downdetector, la piattaforma online di Ookla che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di vari siti web e servizi. I problemi sarebbero in via di risoluzione.