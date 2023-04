25 aprile a Milano, corteo nel pomeriggio

Milano città Medaglia d’oro della Resistenza celebra il 25 aprile con il tradizionale corteo nazionale dedicato al ricordo della liberazione del nazifascismo. Un corteo che si svolge in un clima politico di divisioni e polemiche politiche su questa ricorrenza, a maggior ragione da quando al governo c’è Giorgia Meloni con FdI. Anche se, proprio in occasione della Festa della Liberazione, la premier, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, afferma, sul fascismo, di essere “incompatibili con qualunque nostalgia”. La manifestazone nazionale sfilerà a partire dalle 14 da porta Venezia per concludersi in piazza Duomo dove si terranno i discorsi. Il Partito democratico sfilerà con la sua segretaria Elly Schlein dietro lo striscione ‘Nata dalla Resistenza’, slogan scelto dal partito con l’obiettivo di richiamare “il governo alla responsabilità nei confronti della resistenza e della memoria”, come hanno spiegato. Quest’anno l’Anpi di Milano, in polemica dopo le parole di Ignazio La Russa su via Rasella, ha deciso di non invitare sul palco né il presidente del Senato, La Russa, né quello della Camera Lorenzo Fontana. In piazza Duomo interverrà il presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati, quello nazionale Gianfranco Pagliarulo, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il segretario della Cisl Luigi Sbarra, Maria Pia Garavaglia, presidente Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, Dario Venegoni, presidente nazionale Aned, il partigiano Aldo Tortorella. Sul palco ci sarà anche Farida Elashwal, una studentessa.