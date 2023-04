MARKY RAMONE dei RAMONES torna in Italia per aiutare i bambini

High Five For The Kids, evento a marchio RAMONES per la raccolta di fondi da destinare alle attività dell’associazione L’Isola che non c’è, che da anni, grazie anche all’impegno di Andrea Rock e attraverso il progetto PGA (Punk Goes Acoustic), si occupa del sostegno ai bambini con disabilità attraverso corsi di apprendimento e attività legate alla musica.

MARKY RAMONE, storico batterista della punk band americana insieme ai WARDOGS e ad ANDREA ROCK, presenterà in 4 appuntamenti il singolo “Pet Semetary / I Don’t Want To Grow Up”, stampato su vinile 12” in tiratura limitata e disponibile in formato digitale nelle maggiori piattaforme web dal 20 aprile: due super classici dei Ramones riregistrati a scopo benefico tra Treviso e Milano, su Maninalto Records / L.S.D Records. Come in occasione del precedente singolo dei Wardogs (“Go Mental” / ”Dirt Off”) una illustrazione di John Holmstrom (Punk Magazine – New York) impreziosisce la copertina del vinile. Il mix ed il mastering sono invece a cura di Marino De Angeli che con un tocco di modernità, unita alla magia del drumming di Marky Ramone, riesce a far rivivere ancora una volta il mito dei Ramones!

Veniamo agli eventi ormai imminenti: le tipiche sonorità punk californiane proposte dal live degli ANDEAD faranno da apripista al classico set Ramones proposto dai WARDOGS (tribute band italiana ufficiale) per dei live che andranno a completare il Dj Set di MARKY RAMONE per un finale veramente esplosivo.

Imperdibile la mostra fotografica del fotografo rock HENRY RUGGERI con scatti iconici ed inediti dei Ramones, oltre a memorabilia e cimeli originali.

Queste le date:

Giovedì 20 Aprile – BOLOGNA @ Estragon

Venerdì 21 Aprile – POGGIBONSI @ Bottega 26

Sabato 22 Aprile – PORDENONE @ Capitol

Domenica 23 Aprile – MILANO @ Live Music Club Trezzo sull’Adda

I biglietti sono in prevendita nei circuiti Ticketone, Mailticket e Dice: oltre ai Regular Ticket, sono disponibili anche i VIP Ticket in numero limitato. I biglietti saranno disponibili in cassa anche durante le serate.