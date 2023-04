Orto sul terrazzo, inaugurazione delle nuove serre di Cascina Verde

Saranno inaugurate domani, sabato 14 aprile, le nuove serre di Cascina Verde, l’associazione milanese che ha come scopo lo studio e la cura delle dipendenze attraverso la prevenzione, l’accoglienza, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che ne soffrono. In programma, dalle 11, un workshop dedicato alla cura e alla gestione delle piante floreali e orticolari negli ambienti domestici, quali ad esempio balconi e terrazzi, rivolto ai soci della Banca Credito Cooperativo che con il suo prezioso contributo ha permesso la realizzazione delle serre. L’iniziativa è di Cia Agricoltori Centro Lombardia, che con il progetto Coltiviamo Benessere ha già realizzato importanti iniziative: “Braccia prestate all’agricoltura”, in collaborazione con il Liceo Classico Parini dedicato ai giovani, la “Guida agli alberi di Milano”, che ha come scopo quello di far conoscere il ricco patrimonio arboreo milanese, e gli eventi BalconiAmo, finalizzati ad incrementare la presenza del verde sui balconi milanesi per contribuire a migliorare il benessere dei cittadini, educarli alla cura e al riconoscimento delle piante coltivate, creare biodiversità e proporre una nuova estetica della città.