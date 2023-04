Sgomberate dagli abusivi le cantine delle case popolari di via Scaldasole

La Polizia locale di Milano ha sgomberato dagli abusivi le cantine delle case popolari di via Scaldasole. Lo ha comunicato l’assessore alla sicurezza Marco Granelli. “Via Scaldasole, case popolari del Comune in Municipio 1. Ieri e oggi Polizia Locale e MM hanno riportato sicurezza nelle cantine e in tutto il palazzo. Allontanate numerose persone che occupavano abusivamente cantine e spazi comuni, vivendoci e compiendo attività illegali come furti e spaccio. 7 perone identificate e denunciate, tra cui un italiano che probabilmente dirigeva tutto il sistema. Vi era anche una donna, in gravidanza all’ottavo mese accompagnata con ambulanza in ospedale e poi accolta dal sistema dei servizi sociali del Comune di Milano. Impegnati circa 20 vigili, del comando di zona 1, ma anche dei nuclei specialistici della Polizia Locale tutela donne e minori, tutela demanio e patrimonio, nucleo biciclette e unità cinofila. Sequestrati alcuni quantitativi di droga e 10 biciclette probabilmente rubate, ora messe sui social della Polizia Locale per individuare i legittimi proprietari e restituirle”.

Lo scrive l’assessore milanese alla Sicurezza, Marco Granelli sul suo profilo Facebook. “MM con propri operatori e imprese ha iniziato pulizia e messa in sicurezza degli spazi, per impedire di avere nuove occupazioni e per restituire ai cittadini e inquilini uno stabile e un quartiere dignitoso e sicuro. Stamattina abbiamo rifatto intervento con altre due persone che avevano tentato di rioccupare e continueremo con Polizia Locale e personale MM a controllare ogni giorno, per mettere fine ad una occupazione, illegalità e degrado che andavano avanti da anni.