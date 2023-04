“La vie en rose…Bolero”, le chansons del Balletto di Milano al Lirico

Tornano le “Chansons” del Balletto di Milano. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber andrà in scena dal 14 al 16 aprile “La vie en rose… Bolero”, ultimo appuntamento della compagnia, prima di America, Canada, Israele e Spagna.

“È stata una stagione fantastica che si è aperta nei Pasi Baltici e si chiude con quattro tournée internazionali di prestigio: in aprile USA e Canada, in maggio Israele e in giugno e luglio Spagna. In Italia anche quest’anno abbiamo toccato teatri meravigliosi, tra cui il Teatro Lirico Giorgio Gaber, nostra residenza artistica, che ospiterà le ultime recite prima della partenza. Titolo scelto? Non poteva che essere “La vie en rose… Bolero, considerato ovunque un must e tra i nostri titoli più amati” afferma Carlo Pesta, direttore artistico del Balletto di Milano.

Dedicata al mondo degli chansonnières francesi, la prima parte scorre sulle note di Aznavour, Brel, Piaf, Montand che giganteggiano nelle vivaci proiezioni in alternanza alle atmfosmere di una Parigi bohèmienne e anticonformista. Adriana Mortelliti “racconta” l’amore, la nostalgia, l’indifferenza dei testi ricchi di provocazioni poetiche e sottili ironie in un gioco coreografico che reinterpreta a passo di danza e con il gusto di oggi un mondo che fu fonte d’ispirazione per i primi cantautori. Chiude la prima parte Dans te bras di Aznavour il cui sottofondo musicale scandisce un ritmo inconfondibile: quello del celebre Bolero di Maurice Ravel che il Balletto di Milano presenta in una versione esclusiva. Rappresenta l’eterna storia di una nascita e di un’attrazione verso un essere

simile. L’intenso crescendo musicale accompagna il crescendo coreografico, in un moltiplicarsi di incontri fino all’impetuoso e travolgente finale.

LA VIE EN ROSE… BOLERO

Serata di danza su musiche di M. Ravel e autori vari

Coreografie di Adriana Mortelliti

TEATRO LIRICO GIORGIO GABER

Indirizzo : Via Larga, 14, 20122 Milano MI

Venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023 ore 20.45; domenica 16 aprile 2023 ore 16.00

www.teatroliricogiorgiogaber.it