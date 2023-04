“Freddo tardivo fino a Pasqua, acquazzoni e neve anche a quote basse”

“Anche i prossimi giorni saremo interessati da tempo spesso instabile e temperature sotto le medie del periodo” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “giovedì la giornata più soleggiata soprattutto al Centronord, mentre il Sud farà ancora i conti con residui rovesci, nevosi a tratti fin sotto i 1000m. Venerdì tuttavia arriva una nuova perturbazione dal Nord Europa, che porterà qualche pioggia o rovescio al Nord e in particolare tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia occidentale, anche in questo caso con neve a tratti fin sotto gli 800-1000m. Si tratterà comunque di precipitazioni fugaci, distribuite in modo assai irregolare e con zone che rimarranno all’asciutto: non una buona notizia per le assetate terre del Nord Italia con ulteriore aggravio del deficit idrico. Nel frattempo il fronte raggiungerà anche il Centro, portando precipitazioni sparse a partire dalla Toscana, verso Marche, Umbria e alto Lazio entro fine giornata. Nel corso di sabato ulteriori rovesci e temporali sparsi interesseranno il Centro estendendosi progressivamente al Sud: non escluse locali grandinate. Più sole al Nord salvo residui fenomeni tra Liguria e basso Piemonte, nonché qualche nuova nota instabile sul Triveneto.”

LA TENDENZA METEO PER PASQUA E PASQUETTA – “In linea generale il tempo sarà inaffidabile al Centrosud con occasione per qualche nuovo rovescio o temporale sparso” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com che però avverte – “attenzione: questo non significa che pioverà ovunque e con continuità. Si tratterà infatti di rovesci localizzati che potranno colpire in modo deciso alcune aree ‘saltandone’ altre limitrofe e in ogni caso non mancheranno anche ampi momenti assolati. Si tratterà insomma del classico tempo ‘capriccioso’ di primavera, quindi sarà bene tenere sempre un occhio puntato al cielo. La situazione sarà invece tendenzialmente più stabile al Nord e in particolare al Nordovest, mentre sul Nordest e in parte sulla Lombardia si potrà avere qualche acquazzone o temporale, pur più occasionale rispetto al Centrosud. Ad ogni modo quasi ovunque le temperature saranno piuttosto basse per il periodo, in particolare al Sud e sul versante adriatico, con massime in alcune casi non superiori ai 15-16°C e minime localmente sotto i 4-5°C su pianure e vallate del Centronord.”

FREDDO TARDIVO DI APRILE, UN EVENTO NON COSI’ RARO – “Le fasi fredde e termicamente sotto media possono capitare in piena primavera, che di fatto è una stagione di mezzo caratterizzata da marcati contrasti meteo-climatici. Curioso notare come questo sia il terzo aprile consecutivo, insieme a quello del 2021 e del 2022, caratterizzato in larga parte da temperature sotto la media. Non è tanto questa fase ad essere anomala, quanto la predominanza di fasi decisamente calde che caratterizzano il cuore dell’Inverno degli ultimi anni (in primis il Nord Italia).” – concludono da 3bmeteo.com