Orzinuovi, va dalla psichiatra con una bomba nello zaino

È stata fatta saltare dagli artificieri la bomba rudimentale, ma potenzialmente pericolosa, che un paziente psichiatrico a Orzinuovi, nel Bresciano, ha detto alla sua psichiatra di avere in borsa. “Voglio far esplodere il campo da calcio dove da bambino non mi facevano giocare” avrebbe detto l’uomo. L’ordigno, composto da polvere di petardi e “ben confezionato” è stato fatto brillare dagli artificieri. L’uomo si è presentato al Centro psico sociale nel quale viene seguito e ha spiegato le sue intenzioni alla dottoressa. Sono stati avvisati immediatamente i carabinieri che hanno preso in custodia il ragazzo e lo hanno portato in caserma. La zona è stata evacuata e la strada chiusa. Sul posto è arrivata la squadra di primo intervento dei carabinieri di Brescia insieme ai vigili del fuoco e alla Croce Verde, in attesa dell’arrivo degli artificieri da Milano.