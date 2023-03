Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, fa il punto sugli investimenti in Sicilia in occasione della firma dell’accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Banca Europea degli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti per l’ammodernamento della linea Palermo-Catania.

sat/gsl (fonte video: Ferrovie dello Stato Italiane)