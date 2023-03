“Si tratta di un progetto che vuole dare ai giovani uno strumento per passare dalla protesta alla proposta per ostacolare il collasso del pianeta”. Lo dice Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani-Editori, a margine della presentazione del progetto “E-project: Ecological Literacy” promosso in collaborazione con Enel.

