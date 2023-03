“BagnaMi”, adotta un albero e annaffialo

“BagnaMI”, l’iniziativa che la scorsa estate ha visto i milanesi impegnati in bagnature di soccorso ai giovani alberi di ForestaMI trascurati e assetati, torna anche quest’anno. Il progetto riparte: ai milanesi si chiede la disponibilità ad adottare almeno un albero (giovane o adulto) nei pressi della propria abitazione o ufficio. “ForestaMI e poi DimenticaMI?” è il gruppo di cittadinanza attiva nell’iniziativa “BagnaMI”

Sabato 18 marzo “BagnaMI” sarà al “Sabato di Lambrate”, festa di strada di quartiere che si tiene in via Conte Rosso e viale delle Rimembranze di Lambrate, con un banchetto informativo e una sessione pomeridiana di Scuola di BagnaMI: sarà insegnato come e quanto bagnare gli alberi e come curarne la “tazza”.

Ascolta l’intervista ad Adriana Berra coordinatrice della campagna #BagnaMI