Dodicenne esce di casa di notte e si perde, i poliziotti la riconsegnano alla famiglia

E’ uscita di casa di notte e si è persa. Protagonista una ragazzina di 12 anni di origini sudamericane, trovata una donna la scorsa notte nei pressi della pista ciclabile che costeggia il canale Villoresi a Monza. La dodicenne era in lacrime, disorientata, impaurita e che chiedeva aiuto. La donna ha chiamato la Polizia al numero di emergenza e ha atteso in compagnia della bambina l’arrivo dei poliziotti ell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Giunti sul posto, gli agenti hanno provato a parlare con la bambina, ma lei non parlava la lingua italiana e, fortemente agitata, non riusciva a dare alcuna indicazione. Gli agenti si sono immediatamente preoccupati delle condizioni di salute della bambina e l’hanno trasportata all’ospedale San Gerardo. Nel frattempo, hanno immediatamente verificato la presenza in banca dati di eventuali denunce di scomparsa di bambine, ma la ricerca non consentiva di avere nessun risultato utile. Poco dopo è giunta alla Centrale Operativa della Questura la chiamata di una donna 56enne che, preoccupata, segnalava che sua figlia si era allontanata da casa nella notte. La donna ha fornito la stessa una descrizione della bambina, corrispondente a quella ritrovata qualche ora prima lungo il canale Villoresi. La volante si è recata immediatamente a casa della donna. In pratica, quando suo marito alle 4 si è svegliato per andare a lavorare si sono accorti che la figlia non era a letto ed hanno notato che la catenella con cui avevano chiuso la porta dell’appartamento al piano rialzato dove abitano era sganciata, precisando che non era loro abitudine chiudere a chiave. In un primo momento si sono immediatamente precipitati in strada per cercare la bambina, dopo aver cercato per un po’ senza risultati, hanno deciso di chiamare la polizia. Gli agenti della volate si sono immediatamente recati a casa loro ed hanno poi accompagnato la madre all’ospedale dove si trovava la bambina. Al termine delle visite, la ragazzina è stata dimessa dall’ospedale senza prognosi, essendo in buona salute, e riaffidata alla madre.