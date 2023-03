RITCHIE BLACKMORE: due chitarre autografate in regalo col nuovo album

earMUSIC pubblicherà il 10 MARZO 2023 la ristampa del debut album dei BLACKMORE’S NIGHT “Shadow Of The Moon“. Per festeggiare l’occasione, all’interno di sole 2 copie dell’LP Limited Black Edition sarà inserito un “Golden Ticket” con il quale due fortunati fan si aggiudicheranno una storica Fender Stratocaster Ritchie Blackmore Olympic White originale autografata da Ritchie e la moglie / cantante Candice (maggiori dettagli qui).

Con “Shadow Of The Moon“, una pietra miliare, Blackmore non solo ha dato un taglio alla sua precedente vita da rockstar con Deep Purple e Rainbow; è stato una dichiarazione innovativa dei suoi ideali artistici. Proponendo per lo più musica acustica influenzata dai canti del Medioevo e del Rinascimento.

L’edizione del 25º anniversario dell’album è stata completamente remixata e convertita in HD dai nastri originali.

Preorder disponibile a questo link e nei seguenti formati:

CD+DVD Digipak

Ltd. LP+DVD+7“ Editions

Digital

Tracklisting

CD:

Shadow Of The Moon (25th Anniversary New Mix)

The Clock Ticks On (25th Anniversary New Mix)

Be Mine Tonight (25th Anniversary New Mix)

Play Minstrel Play (25th Anniversary New Mix)

Ocean Gypsy (25th Anniversary New Mix)

Minstrel Hall (25th Anniversary New Mix)

Magical World (25th Anniversary New Mix)

Writing On The Wall (25th Anniversary New Mix)

Renaissance Faire (25th Anniversary New Mix)

Memmingen (25th Anniversary New Mix)

No Second Chance (25th Anniversary New Mix)

Mond Tanz (25th Anniversary New Mix)

Spirit Of The Sea (25th Anniversary New Mix)

Greensleeves (25th Anniversary New Mix)

Wish You Were Here (25th Anniversary New Mix)

Shadow Of The Moon (Ritchie & Candice Anniversary Home Session) (7” Single, Track A)

Spirit Of The Sea (Ritchie & Candice Anniversary Home Session) (7” Single, Track B)

DVD:

-Documentary: The story of “Shadow Of The Moon” (30 min)

-Music Video Clips “Shadow Of The Moon”, “No Second Chance” & “Renaissance Faire” (with optional audio commentary by Candice Night & Ritchie Blackmore)

I Blackmore’s Night nascono nel 1997 da un’ispirazione tradizionale folk rock neo-medioevale con un’integrità artistica rara, in cui Ritchie ha cercato e trovato l’essenza della propria grandezza e l’ha portata avanti con coraggio fino ad oggi, con 11 album pubblicati: testi a tema, belle melodie e atmosfere calde in grado di raggiungere l’anima, così come canzoni gioiose da ballare e da celebrare.