Quante donne ci saranno nella prossima Giunta lombarda? “Non lo so, non abbiamo ancora parlato di nomi quindi non posso dire quante ce ne saranno. Sicuramente saranno un numero congruo e soprattutto saranno donne capaci come hanno dimostrato di essere quelle dell’ultima legislatura”. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.

