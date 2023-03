“Con Juric abbiamo un colloquio privato molto ben aperto. L’ho voluto fortemente due anni fa, l’ho appoggiato in tutto e per tutto, in tutto quello che mi ha chiesto nei limiti del possibile l’ho accontentato”. Lo ha detto il presidente di Rcs e del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del rinnovo triennale della sponsorizzazione di Banca Mediolanum della maglia azzurra che premia il miglior scalatore del Giro d’Italia.

