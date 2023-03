Crisanti hai rotto le palle

Cerco di dirlo in un modo “moderato”. Caro Crisanti, ci hai rotto le palle. Basta. Basta, davvero. Sei il peggio del peggio. Non bastano le storie tese con Luca Zaia, con il quale ti sei accapigliato fin da subito. O le singolar tenzoni con gli altri virologi a colpi di “zanzarologo” di qua e di là. O per la villa da due milioni di euro del Seicento che ti sei comprato con altre polemiche.

Il buon gusto non fa parte del tuo bagaglio culturale, è evidente Non basta neppure il fatto che adesso sei senatore del partito Democratico, ovviamente nominato. E nel frattempo superconsulente della Procura di Bergamo che indagava sul Covid. Non hai avuto neppure il buon gusto di dire: visto che sono senatore meglio finirla qui, perché potrebbero strumentalizzarmi. Niente. Il buon gusto non fa parte del tuo bagaglio culturale, è evidente. E neanche la modestia.

