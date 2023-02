Problemi con l’app; Trenord chiede il pagamento di biglietti del 2022

L'app di Trenord finisce su un binario morto e l'azienda non incassa biglietti ordinati e pagati tramite PayPal tra maggio e agosto 2022. E ora chiede ai passeggeri di andare a controllare la cronologia del pagamenti e, nel caso, di saldare la somma dovuta. Il consigliere regionale dem Astuti: "Ennesimo disservizio ma è inutile chiedere conto a Regione che sta per riaffidare all'azienda il servizio ferroviario per altri dieci anni".

Trenord è quasi sempre in ritardo, e non è una novità. Ora anche sulla sua app. L’azienda sta chiedendo a molti suoi passeggeri il pagamento di biglietti acquistati l’anno scorso, tra maggio e agosto, attraverso l’app ufficiale e il diffusissimo sistema di pagamento Pay Pal. Questo perché di quegli ordini di acquisto, regolarmente emessi, Trenord non avrebbe incassato il prezzo. L’azienda, insomma, non è stata in grado di incassare le somme pagate. E ora molti clienti, tra pendolari e viaggiatori occasionali, sono invitati ad andare a spulciare i vecchi pagamenti e a versare “il dovuto” quanto prima. “Ennesimo disservizio – dice il consigliere regionale Pd Samuele Astuti – ma è inutile chiederne conto in Regione perché Fontana e soci si apprestano a riaffidare il servizio a Trenord per altri dieci anni, forte del taglio del 5% delle corse, il calo della puntualità e l’aumento delle cancellazioni”.

Samuele Astuti a Radio Lombardia

La pianura lombarda a volte ci riserva delle storie meravigliose, come quella di Trenord che, per almeno tutto il 2022, si è dimenticata di prelevare i soldi dal conto PayPal per i biglietti comprati on-line dai viaggiatori – dichiara Elena Comelli co-coordinatrice Sinistra Italiana Milano -. Invece di chiedere scusa e a ammettere di non essere in grado neanche di incassare i soldi di chi glieli “mette sul bancone”, questi che fanno? Scrivono ai pendolari per chiedere:” Scusa, mi ridaresti quei soldi che mi hai già dato e che io mi sono dimenticato di prendere?” Dimettetevi, che quei soldi non servono ai vostri stipendi, ma a far funzionare i nostri treni”.