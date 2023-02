Qualcuno salvi le primarie

Non ho mai risparmiato le critiche al Partito Democratico. Ma non mi piace quando si prende in giro una buona abitudine di un partito. Sento da un po’ di esponenti del centrodestra una sorta di sfottò rispetto alle procedure di rinnovo della segreteria dei Dem. Intendiamoci: sono riusciti a far disamorare la gente di una pratica – ovvero le primarie – che erano invece un tratto distintivo bellissimo e inclusivo di quel partito. Le hanno negate anche quando avrebbero potuto farle (leggasi per le Regionali lombarde), le hanno fatte diventare qualcosa che ogni tanto c’è e ogni tanto no, a convenienza.

