“Fà la cosa giusta!”, le buone pratiche di consumo e produzione sostenibile

“Fa’ la cosa giusta!“, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, torna a Milano dal 24 al 26 marzo, nei padiglioni della Fiera. 9 aree espositive, dal food al turismo passando per moda e infanzia e un fitto programma culturale adatto a tutte le età. L’obiettivo è quello di far conoscere le “buone pratiche” di consumo e produzione, valorizzando le specificità e le eccellenze dei territori, grandi e piccoli, e creando una sinergia tra associazioni, istituzioni e imprenditori locali. La manifestazione è alla sua 19esima edizione ed è organizzata come sempre dalla casa editrice Terre di Mezzo.

Le aree espositive sono dedicate a turismo, food e street food, vegan, infanzia, cosmesi, moda, green e terzo settore. Si parlerà di sostenibilità a 360 gradi: dagli stili

di vita all’economia circolare, dal turismo lento alla lotta allo spreco. Sono oltre 500 gli stand all’interno dei 2 piani espositivi con tante realtà innovative, responsabili e selezionate con cura, provenienti da tutto il territorio nazionale.

Come sempre uno spazio importante è dedicato alle scuole: la Fiera accoglie studenti e

insegnanti proponendo laboratori dedicati, momenti ludici e di dialogo per approfondire i temi della sostenibilità ambientale e sociale.

Completano l’offerta tanti servizi utili al benessere dei visitatori della Fiera, come l’area gioco libero per bambini e i punti ristoro con prodotti che valorizzano la stagionalità, le filiere locali e bio.

Ne abbiamo parlato con Miriam Giovanzana, direttore editoriale di Terre di mezzo, organizzatore di Fa’ la cosa giusta!”, che ci ha presentato in particolare alcuni progetti di comunità energetiche.

Ascolta l’intervista