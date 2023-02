Rapina in un supermercato di Bovisio Masciago, un arresto

Una telefonata al 112 ha fatto scattare l’allarme. “Venite all’In’s di Bovisio c’è stata una rapina”, ha detto una persona che a malapena era riuscita a comporre il numero, facendo partire la chiamata. In sottofondo si sentivano lamentele riconducibili ad una lite tra persone. E’ successo nei giorni scorsi a Bovisio Masciago, in Brianza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Desio. Non appena arrivati, i militari hanno subito capito che era appena avvenuta una rapina. I testimoni li hanno indirizzati sul retro del supermercato, dove il rapinatore aveva cercato di fuggire. Qui l’addetto alla sicurezza stava cercando di trattenere un uomo nordafricano molto agitato che, alla vista dei carabinieri, ha opposto violenza, inveito gravi minacce e spintoni, cercando di colpire con un blocco di lattine di birra lo stesso addetto alla sicurezza: “Se non te ne vai ti ammazzo” “lasciami andare o vi ammazzo tutti”. L’uomo è stato bloccato. In tasca aveva alcuni prodotti appena rubati, per un valore di circa 50 euro, che sono stati restituiti al supermercato. L’uomo, un 40enne, di origini marocchine, senza fissa dimora, con precedent per rapina aggravata e numerosi reati per resistenza a pubblico ufficiale, immigrazione clandestina e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per rapina aggravata.