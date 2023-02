Moratti, più deroghe per Area B a Milano

La candidata civica alla presidenza della Lombardia chiede un tavolo con il Comune per introdurre deroghe ai divieti di circolazione in vigore a Milano.

I divieti di Area B e le ripercussioni dei divieti su categorie come artigiani o ambulanti “è un tema da affrontare, riguarda il Comune di Milano, ma nel rispetto dei ruoli istituzionali, bisogna aprire un tavolo e arrivare con il Comune ad esenzioni per determinati mezzi”: lo ha detto Letizia Moratti, candidata alla presidenza della Regione con il sostegno del Terzo Polo, sollecitata sul tema durante un incontro organizzato da Confesercenti in vista delle elezioni regionali. “Io credo che la lotta all’ inquinamento sia doverosa, ma in questo momento con l’emergere di nuove povertà, in un contesto difficile, il buonsenso dovrebbe dire che certe misure dovrebbero essere riviste in maniera significativa e magari intensificare altre misure come la sostituzione delle caldaie”, ha aggiunto.