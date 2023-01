“Aiutateci ad assumere Keita”, l’appello della sartoria sociale

Una campagna di raccolta fondi per “adottare un sarto”: è la richiesta di aiuto lanciata da KeChic, una sartoria sociale che ha sede in via Pepe 38, nel quartiere Isola di Milano.

Il sarto si chiama Keita, arriva dal Mali e ha lavorato per l’atelier negli ultimi 6 mesi grazie ad una borsa lavoro: il tirocinio è stato rinnovato due volte e ora non è più rinnovabile. La società, nata un anno fa ,non ha possibilità economiche per assumere il giovane sarto. “Non ci arrendiamo e per questo abbiamo pensato ad un crowdfunding, Per lavorare ancora insieme e non interrompere la bellissima avventura che abbiamo iniziato” afferma Valeria Zanoni che insieme a Cheikc Diattara ha avviato il progetto della sartoria sociale.

Ecco il link per contribuire alla raccolta fondi https://www.produzionidalbasso.com/project/aiuta-kechic-a-crescere/

Ascolta l’intervista a Valeria Zanoni, nella puntata di Lombardia Buone Pratiche