A Brescia la raccolta di filmini amatoriali in pellicola, da trasformare in digitale

Si apre a Brescia una raccolta gratuita di filmini amatoriali in pellicola: fino al 20 gennaio, chiunque possieda vecchie pellicole girate in famiglia potrà consegnarle alle esperte dell’Archivio Cinescatti di Lab 80 film di Bergamo, per vederle restaurate, ricevere una copia in digitale e contribuire alla creazione di un racconto inedito e condiviso del

territorio. Cinescatti, archivio dedicato proprio ai “film di famiglia”, conserva più di 4.500 pellicole girate in tutta la Lombardia e in occasione di “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023” promuove il progetto di raccolta nel bresciano: da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, si potranno portare le bobine al CUP – Centro Unico Prenotazioni di Fondazione Brescia Musei, presso il Museo Santa Giulia in via Musei 81 (chi è

impossibilitato a consegnare personalmente può chiamare il numero 035 0031267 o scrivere a cinescatti@lab80.it).

Il progetto, intitolato Racconto di due città, è realizzato in collaborazione con Fondazione Brescia Musei – Cinema Nuovo Eden e Fondazione Luigi Micheletti. Nel 2021 Cinescatti ha organizzato un’iniziativa analoga a Bergamo, digitalizzando più di 90 ore di immagini, poi restituite alle famiglie e archiviate. Oggi tocca a Brescia: le pellicole che si potranno consegnare devono essere state girate tra gli anni ‘20 e ‘80 in città e provincia ed essere in formato 9,5mm Pathé Baby, 8mm, Super8 e 16mm. Saranno restaurate e digitalizzate gratuitamente, i donatori potranno decidere se riavere anche l’originale in pellicola o lasciarlo alle cure dell’Archivio. Chi consegnerà i materiali potrà anche scegliere di essere

intervistato, per dare un nome ai ricordi che le pellicole raccontano.

Al termine della raccolta si avvierà una nuova fase di lavoro che prevede la creazione di opere audiovisive da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti del territorio, realizzate grazie all’utilizzo dei filmati digitalizzati. Le opere saranno poi mostrate ai donatori e alla cittadinanza con iniziative pubbliche previste nel 2023 all’interno delle proposte di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura.

Dice Giulia Castelletti, responsabile di Cinescatti: «Per il nostro Archivio è importante fare tappa nel bresciano ed è un grande piacere collaborare con le realtà locali che ci stanno supportando, speriamo di contribuire alla creazione di una memoria collettiva inedita. Inoltre viene da Brescia il fondo filmico più antico che conserviamo: pellicole girate dall’appassionato Francesco Franco Fapanni negli anni ‘20, gentilmente donate dai famigliari. Sono testimonianze preziose e uniche, ci aspettiamo di poterne valorizzare molte altre». Racconto di due città è un progetto di Lab 80 film – Archivio Cinescatti in collaborazione con Fondazione Brescia Musei – Cinema Nuovo Eden e Fondazione Luigi Micheletti. Con il sostegno di Fondazione Cariplo in collaborazione con Fondazione della Comunità Bergamasca e Fondazione della Comunità Brescia. È inserito all’interno del palinsesto Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, grazie al processo di co-

progettazione partecipata attivato dai due Assessorati alla Cultura dei Comuni di Bergamo e di Brescia.

Info per il pubblico: www.cinescatti.it, cinescatti@lab80.it.