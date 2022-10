Blind Date, concerto al buio con Cesare Picco e Cbm Italia

Un viaggio nel buio per scoprire il valore della luce. È questo il “Blind Date – Concerto al buio”, lo speciale spettacolo ideato dal pianista e compositore Cesare Picco che, organizzato da CBM Italia onlus, accompagna il pubblico in un’esperienza unica di immersione nel buio dove viene stravolto l’uso comune dei sensi. Mercoledì 2 novembre, alle ore 21, al Teatro Alfieri di Torino e venerdì 4 novembre, alle ore 21, al Conservatorio Verdi di Milano sono le prime due date della nuova tournée che riporta in scena “Blind Date – Concerto al buio” dopo due anni forzati di pausa a causa della pandemia.

Avvolto da un’iniziale penombra, il pubblico in sala viene lentamente condotto al buio più assoluto da un’improvvisazione pianistica che fa perdere i propri punti di riferimento e suscita emozioni nuove e forti. Dalla completa oscurità, in cui sono immersi sia il pianista che il pubblico, torna poi la luce, illuminante nel suo far comprendere in nuovo modo la realtà.

Il “Blind Date – Concerto al buio” esprime perfettamente la mission di CBM: l’alternanza luce-buio-luce rappresenta il ritorno alla vita di milioni di persone cieche aiutate da CBM nei Paesi del Sud del mondo che, grazie a una semplice operazione chirurgica o ad attività di prevenzione e cura della vista, possono tornare a vedere e a credere in un futuro. Nel concreto sono bambini e adulti, oltre un milione in un anno in 9 Paesi del Sud del mondo che vengono riportati alla luce grazie alle cure oculistiche dedicate, come dichiarato dalla campagna di sensibilizzazione “Fuori dall’ombra, per il diritto di vedere ed essere visti” lanciata da CBM Italia a ottobre in occasione della Giornata Mondiale della Vista.

