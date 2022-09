La sbrisolona ha il suo festival a Mantova

Una festa per la torta sbrisolona nel secondo weekend di ottobre a Mantova, la sua città simbolo. Presentata in Regione Lombardia, la prima edizione di Sbrisolona&Co animerà le vie del centro città dal 14 al 16 ottobre. Un festival in piena regola tra degustazioni e dimostrazioni di preparazione con vari collegamenti anche con il cioccolato artigianale e i dolci tipici italiani. Per il Comune di Mantova, un obiettivo importante è coniugare il festival con la visita alle bellezze artistiche della città, “un’occasione per far vivere il centro città in pieno autunno” scommette l’assessore alle attività produttive Iacopo Rebecchi. Annunciata, fra gli altri, la presenza del critico gastronomico Edoardo Raspelli, mentre i visitatori potranno contare – sottolinea spiegato Stefano Pelliciardi, amministratore SGP Grandi Eventi “su una presenza massiccia di stand dolciari provenienti da tutta Italia per celebrare il dolce, la dolcezza e Mantova che in quei giorni sarà la capitale”. “Il Festival della Sbrisolona ambisce ad essere un emblema dell’enogastronomia mantovana e lombarda – ha detto il Presidente del Consiglio di Regione Lombardia, Alessandro Fermi – settore significativo per la nostra economia, che sa coniugare tradizione e innovazione, e dà lavoro ogni giorno a tante persone. Valorizzare la nostra tradizione enogastronomica rappresenta anche un segno della nostra identità e della nostra storia di comunità”. L’evento è promosso da Confcommercio Mantova con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova, patrocinato dalla Camera di Commercio di Mantova, con il contributo di Regione Lombardia. Vanta come sponsor tecnici gli Istituti Santa Paola e il Consorzio dei Vini Mantovani. L’organizzazione sarà a cura di SGP Grandi Eventi che già promuove da anni la Festa del Torrone a Cremona, Sciocolà a Modena e il FerraraFoodFestival.