La vittima, sbalzata a circa 5 metri di distanza, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo con traumi alla testa e alle braccia.

Un pedone è stato investito da un’auto e sbalzato a cinque metri di distanza in via Novara a Milano. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 97. La vittima, che presentava un trauma cranico e un trauma agli arti superiori – secondo le prime informazioni di Areu – è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e i Vigili del Fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO