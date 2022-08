Stadio, Comitato San Siro: facciamo sentire la voce di chi è a favore

Il comitato a favore del progetto per il nuovo stadio, nato già nel 2019, si organizza e si struttura con un logo e un manifesto che per punti sintetizza ‘le ragioni del sì’, in vista del dibatto pubblico. La presentazione si è svolta questa mattina in una conferenza stampa a cui hanno partecipato Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e Nicola Pelosi e Mauro Fagioli, anche loro promotori del Comitato e residenti nel quartiere San Siro. “Da ormai 3 anni ci siamo interessati come residenti prima che come politici al nostro quartiere e alla grande opportunità di rigenerazione che il progetto del nuovo stadio significherebbe per un intero distretto, San Siro, che oggi è una landa desolata per la maggior parte dei giorni della settimana – ha ricordato De Chirico -. Finalmente in questi giorni sembra che si stia muovendo qualcosa. Il nostro è un comitato che esiste già ma che vuole diventare sempre più coinvolto nel dibattito e intercettare i tantissimi milanesi che sono a favore, vogliamo che il movimento possa avere nuova linfa”. Da qui la scelta di organizzarsi con un logo riconoscibile con la scritta “San Sìro, comitato per il sì al novo stadio” e un manifesto ufficiale. Il comitato – è stato sottolineato – non è partitico e sono state invitate tutte le forze politiche. De Chirico si è detto fiducioso che presto aderiscano anche alcuni consiglieri del Pd. “Anche all’interno della maggioranza non tutti la pensano alla stessa maniera”, ha affermato. Con grande entusiasmo comunichiamo che Adriano Galliani, AD dell’AC Monza e senatore di Forza Italia, ci ha appena comunicato che aderisce al comitato SanSÌro! Subito dopo la chiusura del calciomercato, passati i giorni del Condor, organizzeremo un incontro per definire la migliore strategia comunicativa per dare risalto al nostro impegno civico per portare avanti un progetto fondamentale per rilanciare il distretto di San Siro. Il progetto del nuovo stadio, hanno aggiunto anche Nicola Pelosi e Mauro Fagioli “è un’occasione da non perdere per rivitalizzare tutto il quartiere” e “i comitati per il ‘no’ sono ben organizzati e fanno un’opposizione forte, ma rappresentano una minoranza tra i residenti di San Siro e i milanesi in generale”.