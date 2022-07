Como, sequestrati 6 chili di marijuana

Operazione della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco che ha arrestato due colombiani e denunciato in tutto 17 persone. Le fiamme gialle hanno scoperto un giro di spaccio a Veniano, in un appartamento dove vivevano i due colombiani, punto di riferimento per molti giovani clienti.

I Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno concluso un’ operazione antidroga con la denuncia di 17 persone, di cui quattro arrestate in flagranza di reato (già condannati) ed al sequestro di oltre 6 kg di marijuana, di 400 grammi di hashish e di denaro contante per un importo complessivo di 21.925 euro.

Le attività d’indagine sono iniziate dopo il sequestro di modiche quantità di hashish, avvenuto a luglio 2021, nei confronti di un giovane nei pressi del comune di Veniano (CO). I successivi approfondimenti hanno condotto a circoscrivere il perimetro d’indagine attorno a due uomini di origine colombiana, residenti a Veniano. In particolare, sin dai primi accertamenti, è emerso come l’abitazione di quest’ultimi fosse un punto di riferimento per numerosissimi giovani della zona, che entravano, per poi uscire a distanza di pochi minuti,

tanto da far desumere che all’interno fosse gestita un’attività illecita connessa allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A conclusione delle attività investigative, durate circa 3 mesi, è stato ricostruito l’approvvigionamento di 11 kg di marijuana, di oltre 5 kg di hashish e non meno di

143 cessioni di queste sostanze.