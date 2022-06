cuoreinfesta 2022, all’Abbazia Mirasole la festa di Cuore Visconteo

Sabato 18 giugno all’Abbazia di Mirasole a Opera (MI) si terrà la prima Festa della Comunità di Cuore Visconteo. Promosso da Fondazione di Comunità Milano con un’ampia rete di partner e sostenitori, Cuore Visconteo intende offrire un modello di welfare territoriale contro la povertà economica, educativa, sanitaria, alimentare e di aiuto alla formazione e all’inserimento lavorativo nei comuni del territorio del Sud Milano.

Appuntamento sabato a partire dalle 15 all’Abbazia di Mirasole.

Il programma

Per i più piccoli – Mangiafavole, letture animata, i Laboratori con utilizzo di materiali di riciclo, a cura di Spazio Aperto Servizi e l’Ospedale dei Pupazzi, con Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Area sud Milanese

Per i giovani – Radio Social in bici, non solo musica con CAG Rebelot, pittura partecipata con lo street artist Alessandro Breveglieri ed esibizione di Break Dance a cura di Gabriel e Luca dell’Associazione pugilistica Domino

Per gli adulti con Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e Progetto Mirasole Impresa Sociale: la biblioteca Vivente(i libri umani per parlare di diritto al lavoro, selezione del personale, il colloquio di lavoro) e la simulazione del colloquio di lavoro.

Per tutti – Il mercatino solidale a sostegno di Cuore Visconteo, laboratorio– Gli shopper di Cuore Visconteo, con il CAG di Locate di Triulzi, il laboratorio sull’acqua potabile, a cura di CAP e Cooperativa La Lumaca, in mongolfiera, con la Protezione Civile di Opera, Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Area sud Milanese e Progetto Mirasole Impresa Socialee Cooking show, con Banco Alimentare.

A partire dalle 19.30, per tutti: cena, concerto Folk con gli Alzamantes e avvistamento stelle, con AstroMirasole.

Il 2021 di Cuore Visconteo in breve