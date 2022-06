Maxi rissa, perquisizioni in via Bolla alla ricerca di armi

Operazione di polizia in via Bolla, con un ingente schieramento di forze dell'odine e la presenza di un elicottero. Perquisizioni in corso per trovare armi come spranghe e bastoni e ulteriori indizi in merito alla maxi rissa avvenuta il 10 giugno scorso.